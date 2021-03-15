Хакеры запустили фотожабы с компроматом и пытались украсть деньги

Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Experts Виктор Лещинский стал жертвой хакеров. Фото: предоставлено Виктором Лещинским

Хакеры продолжают атаковать украинцев - ломают почтовые ящики, аккаунты в соцсетях, присылают фейки от имени их владельцев и пытаются снимать деньги с банковских счетов.

Недавно жертвой злоумышленников стал президент Национального экспертно-строительного альянс Украины и группы компаний Win Experts Виктор Лещинский. Хакеры запустили в сеть от его имени фейковые фотожабы разного компрометирующего содержания. Об этом узнал случайно, рассказал Gazeta.ua.

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"Сначала думал, что это шутка. Но потом мне стало не до смеха. Сделали из меня наркобарона, любителя сексуальных извращений. Впоследствии знакомые с моего же номера телефона начали получать в смс-сообщениях разную грязь. Теперь я уже не только торгую наркотиками и хожу по проституткам. А еще и имею нетрадиционную сексуальную ориентации. Хорошо, что моя семья и близкие относятся к этому с улыбкой. Однако, это все неприятно", - рассказал.

Злоумышленников ищут полицейские. Ведется следствие.

В Житомирской области 15-летний подросток ради развлечения булил на учебных вебплатформах учителей, предварительно сломав их аккаунты. Об этом педагоги сообщили руководителю, а впоследствии и полицейских.