Хакеры более суток атакуют украинские сайты

Хакеры осуществили мощную DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. Фото: ua.depositphotos.com

16 февраля в Украине продолжаются DDoS-атаки. В частности, хакеры терроризировали Приватбанк и Ощадбанк.

При этом ситуация остается контролируемой, сообщил на брифинге заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора, передает Gazeta.ua.

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"Сейчас ситуация контролируемая. Атака продолжается. Средние показатели мощности атаки достигают десятков гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию методов, то есть целый ряд технологий атаки на ресурсы, что свидетельствует о координации действий атакующих, о привлечении большого объема ресурсов. Но мы справляемся", - рассказал он.

Откуда атаковали хакеры - еще устанавливают. Эксперты не исключают, что это было сделано в рамках гибридной войны по заказу России.

15 февраля хакеры совершили мощную DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. В частности, на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали Ощадбанк, Приватбанк и портал "Дія". Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности приняла все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке. Вечером работу ресурсов возобновили.