Грузовики сошлись в смертельном столкновении: фото

В Днепропетровской области столкнулись 2 грузовика. Фото: dsns.gov.ua

На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием 2 грузовиков.

В результате столкновения 1 человек погиб, еще 2 - пострадали. Об этом сообщает ГСЧС.

"На участке дороги М-29 "Харьков-Симферополь" не разминулись Volvo FL7 и ГАЗель.

Спасатели разблокировали 2 пострадавших мужчин и 1 мужчину без признаков жизни, которых в результате аварии зажало в салоне ГАЗель", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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Близ села Байковцы Тернопольской области на трассе не разминулись 4 авто: Peugeot, Toyota, Škoda и грузовик DAF. В результате ДТП 1 человек погиб.