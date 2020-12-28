Грузовики сошлись в лобовом смертельном столкновении

Фото: hk.npu.gov.ua

На автодороге Харьков - Ахтырка вблизи села Губаревка Богодуховского района столкнулись грузовики MAN и КамАЗ. Водитель последней погиб. Его личность устанавливают.

Авария произошла вечером 27 декабря, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с MAN с прицепом под управлением 45-летнего жителя города Сумы. В результате ДТП КамАЗ перевернулся. От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины устанавливается", - рассказали полицейские.

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Автомобиль MAN съехал в кювет, где перевернулся прицеп. С незначительными травмами водителя доставили в Богодуховскую больницу.

Следователи открыли уголовное производство, устанавливают обстоятельства трагической аварии.

В Киевской области из-за столкновения 2 грузовиков погиб человек. Еще одного из пострадавших спасателям пришлось вырезать из искореженного авто. Авария произошла вблизи села Шкаровка на 88-м км автодороги Киев-Одесса.