Грузовик врезался в легковой автомобиль и микроавтобус

20 мая вблизи поселка Верхнее Синевидное Сколевского района Львовской области грузовик врезался в 2 автомобиля. Из-за сильного удара кабина грузовика полностью разбита.
Водитель - гражданин Хорватии. От полученных травм погиб на месте, передает Варта 1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое детей утонули в пруду
Известно, что все автомобили - легковушка, микроавтобус и грузовик двигались в одном направлении.
Подробности ДТП выясняют следователи.
В Здолбунове Ровенской области от удара молнии сгорел дом, в котором жил полицейский с семьей.
Комментарии