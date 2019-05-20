Грузовик врезался в легковой автомобиль и микроавтобус

20 мая вблизи поселка Верхнее Синевидное Сколевского района Львовской области грузовик врезался в 2 автомобиля. Из-за сильного удара кабина грузовика полностью разбита.

Автор: Варта 1 20 мая, вблизи селения Верхнее Синевидное Сколевского района Львовской области грузовик врезался в два автомобиля.

Водитель - гражданин Хорватии. От полученных травм погиб на месте, передает Варта 1.

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Известно, что все автомобили - легковушка, микроавтобус и грузовик двигались в одном направлении.

Подробности ДТП выясняют следователи.

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