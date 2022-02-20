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воскресенье, 20 февраля 2022 20:09

Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы

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Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Путинские наемники открыли огонь по украинским военным. Фото: Reuters

Российские наемники открыли огонь по украинским военным из населенного пункта Веселая гора.

Из-за этого подорвался автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

При обстреле боевики применили:

• минометы калибра 120 мм;
• станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 – 6 выстрелов;
• станковые автоматические гранатометы АГС-17 – 30 выстрелов;
• крупнокалиберные пулеметы – 10 очередей.

"В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня", - говорится в сообщении.

О пострадавших нет информации.

На Донбассе наемники зажгли один и тот же дом в двух постановочных видео. В первом видео российские наемники показали, как в ДНР они атакуют жилой дом, а затем заявили, что его "разбомбили ВСУ".

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