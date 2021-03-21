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воскресенье, 21 марта 2021 15:59

Грузовик столкнулся с 2-мя легковыми авто. Есть пострадавшие

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Грузовик столкнулся с 2-мя легковыми авто. Есть пострадавшие
На месте работают правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства аварии. Фото: pixabay

На Киевщине возле Борисполя сегодня произошла авария 3 автомобилей.

Среди них - 2 легковых и 1 грузовик, сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

Один из автомобилей перевернулся.

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Предварительно известно, что есть пострадавшие. Сколько их и как тяжелые травмы информации пока нет.

На месте работают правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

В Уманском районе Черкасской области Skoda Superb влетела под припаркованный грузовик Renault Magnum и загорелась. 23-летний водитель погиб на месте.

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Дата
21
марта

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