Грузовик столкнулся с 2-мя легковыми авто. Есть пострадавшие

На Киевщине возле Борисполя сегодня произошла авария 3 автомобилей.
Среди них - 2 легковых и 1 грузовик, сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".
Один из автомобилей перевернулся.
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Предварительно известно, что есть пострадавшие. Сколько их и как тяжелые травмы информации пока нет.
На месте работают правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.
В Уманском районе Черкасской области Skoda Superb влетела под припаркованный грузовик Renault Magnum и загорелась. 23-летний водитель погиб на месте.
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