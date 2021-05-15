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суббота, 15 мая 2021 16:24

Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие
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Возле села Веселовка в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с пожаром. Фото: Нацполиция
В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с пожаром. Фото: Нацполиция
В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с пожаром. Фото: Нацполиция
В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с пожаром. Фото: Нацполиция

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузовика перевернулся, прижав оба авто.

В результате столкновения транспортных средства загорелись. Спасатели локализовали пожар.

Полиция пытается установить личности водителей и пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате аварии.

По данному факту открыли уголовное производство. Водитель грузовика задержан. Расследование продолжается.

В Киеве мужчина за рулем легковушки BMW врезался в здание XVII-XVIII вв., Которая является памятником архитектуры национального значения. Оказалось, что водитель-иностранец был пьян.

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