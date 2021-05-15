Грузовик спровоцировал масштабное ДТП с пожаром: есть погибшие

Возле села Веселовка в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузовика перевернулся, прижав оба авто.

В результате столкновения транспортных средства загорелись. Спасатели локализовали пожар.

Полиция пытается установить личности водителей и пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате аварии.

По данному факту открыли уголовное производство. Водитель грузовика задержан. Расследование продолжается.

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