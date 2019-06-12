Грузовик снесло селевым потоком: подробности аварии с 5-ю погибшими

В Тячевском районе на Закарпатье грузовик ЗИЛ-131 смыло селевым потоком в горную реку. Погибли 5 человек. Фото - Facebook Романа Келемена

Сообщили подробности аварии на Закарпатье, в которой погибло 5-ро людей. ДТП произошло в селе Тарасовка Тячевского района. В результате схода селевого потока в пропасть сорвалась грузовик "ЗИЛ -131".

В грузовике находилось 2 работников ГП "Тячевское Лесхоз", которые возвращались с работы и 3 жителей села Тарасовка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В результате 5-ти метровой волны селевого потока тела 3 погибших унесло водой на 7 километров. Общими поисково-спасательными действиями работников Тячевского лесхоза, Нацполиции и ГСЧС в Закарпатской области тела 5 погибших нашли", - сказано в сообщении.

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Полицейские обнаружили в начале села Тарасовка тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"На окраине села Тарасовка, в лесном массиве в урочище "Пригодское" было найдено перевернутый автомобиль марки "ЗИЛ". В 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия - тело 36-летнего мужчины", - говорят в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

Авария произошла 11 июня около 17.00, именно тогда началась непогода. Сначала сообщалось, что тела 4-х погибших нашли сразу. Пятого унесло течением бурной реки.