 
Ексклюзивы
1/5
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 198
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 4644
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2304
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 945
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3960
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 936
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 342
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 468
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2997
Фото
Все фото
6
3
5
4
4
Грузовик слетел с моста в реку и утонул. Тело водителя не нашли
Грузовик слетел с моста в реку и утонул. Тело водителя не нашли
Насиловал за плохое поведение: показали фото пастора-педофила
Насиловал за плохое поведение: показали фото пастора-педофила
Поздравляли товарища с днем ​​рождения: новые подробности смертельного взрыва гранаты
Поздравляли товарища с днем ​​рождения: новые подробности смертельного взрыва гранаты
Водитель под кайфом разнес авто, светофор и снес пешеходов
Водитель под кайфом разнес авто, светофор и снес пешеходов
Прятался в сугробе: поймали воров, которые снимали запчасти с автомобилей
Прятался в сугробе: поймали воров, которые снимали запчасти с автомобилей
Видео
Все видео
Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео
Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео
СБУ поймала российского агента: подробности
СБУ поймала российского агента: подробности
Мужчина развращал школьниц и попал на видео
Мужчина развращал школьниц и попал на видео
14-летняя школьница упала с 7 этажа недостроя: видео с места происшествия
14-летняя школьница упала с 7 этажа недостроя: видео с места происшествия
Взрыв гранаты в Дрогобыче: появилось видео с места трагедии
Взрыв гранаты в Дрогобыче: появилось видео с места трагедии
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 468
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1836
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2367
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 675
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 11:11

Грузовик слетел с моста в реку и утонул. Тело водителя не нашли
6

  Комментировать

Возле села Шестовица на Черниговщине грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с прицепом сбил ограждение моста и упал в реку Десна. В результате автомобильный тягач затонул. Тело водителя пока что не нашли.

Под Черниговом упал с моста в реку и затонул автомобильный тягач. Тело водителя ищут
Фото: cn.dsns.gov.ua
Под Черниговом упал с моста в реку и затонул автомобильный тягач. Тело водителя ищут
Под Черниговом упал с моста в реку и затонул автомобильный тягач. Тело водителя ищут
Под Черниговом упал с моста в реку и затонул автомобильный тягач. Тело водителя ищут
Под Черниговом упал с моста в реку и затонул автомобильный тягач. Тело водителя ищут

Авария произошла на автодороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи 21 февраля около 23:50, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объезжал ямы: грузовик слетел в реку

"Спасатели продолжают поиски тела погибшего водителя и изъятия автомобиля из водоема", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В реке в селе Лопушное на Закарпатье нашли перевернутый грузовик. Авто упало с лесной дороги, 32-летний водитель погиб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузовик слетел с моста в реку и утонул. Тело водителя не нашли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 10260
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7092
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6894
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 5598
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 5139
Происшествия
Злоумышленник отобрал мобильный у школьника и порезал мужчину
Злоумышленник отобрал мобильный у школьника и порезал мужчину Просмотров: 63
Преступник нашпиговал свой дом оружием и боеприпасами
Преступник нашпиговал свой дом оружием и боеприпасами Просмотров: 117
В Киеве произошел снежный обвал, есть травмирована
В Киеве произошел снежный обвал, есть травмирована Просмотров: 180
Задержали администратора "группы смерти"
Задержали администратора "группы смерти" Просмотров: 918
Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео
Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
Голосов: 334
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть