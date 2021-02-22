Грузовик слетел с моста в реку и утонул. Тело водителя не нашли

Возле села Шестовица на Черниговщине грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с прицепом сбил ограждение моста и упал в реку Десна. В результате автомобильный тягач затонул. Тело водителя пока что не нашли.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Авария произошла на автодороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи 21 февраля около 23:50, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели продолжают поиски тела погибшего водителя и изъятия автомобиля из водоема", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В реке в селе Лопушное на Закарпатье нашли перевернутый грузовик. Авто упало с лесной дороги, 32-летний водитель погиб.