Грузовик слетел с лесной дороги в реку: фото смертельного ДТП

На Закарпатье грузовик упал в реку с лесной дороги. Погиб водитель. Фото - zk.npu.gov.ua

В реке в селе Лопушное Закарпатской области нашли перевернутый грузовик. Происшествие случилось 30 июля около часа ночи.

Авто упало с лесной дороги, 32-летний водитель погиб, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"32-летний житель села Лопушное на грузовом автомобиле ехал по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку. От полученных травм скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

За селом Тарасовка на Закарпатье погибли 5 лесорубов: отец и сын 56-летний Иван и 27-летний Иван Магей, 55-летний Иван и 37-летний Николай Сасин и Иван Мацола, 27 лет. Все - с Тарасовки. Их в грузовике смыло в реку Тересул селевым потоком.