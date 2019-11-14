Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб

ДТП произошло на кольцевой дороге Любляны. Фото: radiotrek.

13 ноября на кольцевой дороге Любляны, что в Словении фура попала в аварию и слетела с моста.

Во время движения по мосту на объездной дороге столицы водитель легковушки Opel Corsa потерял контроль над авто через скользкий асфальт и врезался в проезжую мимо фуру с цистерной. Грузовик влетел в бетонное ограждение, перевалился через нее и упала с виадука примерно с высоты 20 метров, передает "ТСН".

53-летний венгерский водитель фуры погиб. Мужчина на Opel не пострадал.

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Полиция собирает информацию о причинах аварии. Водителя легковушки могут обвинить в небрежном вождении, а именно в том, что он выбрал неподходящую скорость для проезда мокрым покрытием в неблагоприятных условиях. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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