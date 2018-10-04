Грузовик сбил ребенка на переходе

В Ивано-Франковске грузовой автомобиль ЗИЛ сбил мальчика. Фото: firtka.if.ua

Сегодня, 4 октября, в Ивано-Франковске грузовой автомобиль ЗИЛ сбил мальчика 7-8 лет.

Авария произошла на пешеходном переходе на улице Довженко, пишет firtka.if.ua.

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"Водитель ЗИЛа говорит, что ехал по левой полосе, а по правой маршрутка остановилась перед переходом. До приезда патрульных ребенка забрала "скорая". Водитель на месте. Какие травмы у мальчика, пока неизвестно", - прокомментировал случай спикер патурльнои полиции Николай Гурак.

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