Грузовик сбил 16-летнюю девушку с младенцем на руках

В Пирятине Полтавской 53-летний водитель грузовика ГАЗ-3302-206 сбил на переходе 16-летнюю девушку с младенцем на руках. Оба живы, но искалеченные.
Авария произошла 12 июня около 11:30 на перекрестке ул. Соборной и Успенской, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель допустил наезд на несовершеннолетнею которая несла на руках 12-месячного ребенка. В результате ДТП пешеход и ребенок получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение для обследования и установления степени тяжести полученных травм", - рассказали в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
В городе Бучач Тернопольской области пьяный водитель сбил коляску с ребенком, которую вез отец. А после этого врезался в каменный забор. К счастью, ни 1-летний малыш, ни его отец травм не получили.
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