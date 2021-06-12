Грузовик сбил 16-летнюю девушку с младенцем на руках

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В Пирятине Полтавской 53-летний водитель грузовика ГАЗ-3302-206 сбил на переходе 16-летнюю девушку с младенцем на руках. Оба живы, но искалеченные.

Авария произошла 12 июня около 11:30 на перекрестке ул. Соборной и Успенской, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель допустил наезд на несовершеннолетнею которая несла на руках 12-месячного ребенка. В результате ДТП пешеход и ребенок получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение для обследования и установления степени тяжести полученных травм", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

В городе Бучач Тернопольской области пьяный водитель сбил коляску с ребенком, которую вез отец. А после этого врезался в каменный забор. К счастью, ни 1-летний малыш, ни его отец травм не получили.