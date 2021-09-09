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четверг, 09 сентября 2021 20:14

Грузовик разрушил двухэтажный дом

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Грузовик разрушил двухэтажный дом
У Днепра КамАЗ разбил двухэтажный частный дом. Хозяйка уцелела чудом. Фото: скриншот

В поселке Мирное возле Днепра КамАЗ разрушил двухэтажный частный дом 9 сентября.

Водитель якобы не поставил грузовик на ручной тормоз, в результате чего он покатился вниз, сообщает ТСН.

Отмечается, что машина приехала, чтобы вывезти мусор со свалки негабаритных отходов в частном секторе. Свидетели видели, как водитель припарковал грузовик на склоне и за более полутора сотен метров тот влетела в частную усадьбу.

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Удар был такой силы, что часть здания вместе с крышей обвалилась. Лишь чудом никто не пострадал. Женщина, которая была внутри, за несколько минут до аварии вышла к расположенной рядом магазины.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В поселке Чаплинка Петриковского района Днепропетровской области легковушка Nissan Tiida снесла стену частного дома на ул. Журавлиной. В результате аварии пострадали двое взрослых и двое детей, которые были в авто. И хозяйка дома.

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