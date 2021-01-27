Грузовик насмерть сбил 23-летнюю женщину: фото трагедии

В Кривом Роге под колесами грузовика погибла 23-летняя женщина.

Трагедия произошла на ул. Героев АТО 27 января, пишет "Первый Криворожский". Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

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Фото: 1kr.ua

Водитель грузовика Tatra сказал медикам, что женщина резко выскочил на дорогу, среагировать он не успел.

На месте аварии работают полицейские и врачи. Обстоятельства выясняют.

В Дрогобыче Львовской области маршрутный автобус Дрогобыч - Трускавец сбил девятиклассницу. По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте - по пешеходному переходу.