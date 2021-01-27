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среда, 27 января 2021 14:46

Грузовик насмерть сбил 23-летнюю женщину: фото трагедии
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В Кривом Роге под колесами грузовика погибла 23-летняя женщина.

Трагедия произошла на ул. Героев АТО 27 января, пишет "Первый Криворожский". Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

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В Кривом Роге под колесами грузовика погибла школьница
Фото: 1kr.ua
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
В Кривом Роге под колесами грузовика погибла школьница
Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу
Трагедия произошла на улице Героев АТО

Водитель грузовика Tatra сказал медикам, что женщина резко выскочил на дорогу, среагировать он не успел.

На месте аварии работают полицейские и врачи. Обстоятельства выясняют.

В Дрогобыче Львовской области маршрутный автобус Дрогобыч - Трускавец сбил девятиклассницу. По предварительным данным и свидетельствам очевидцев, ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте - по пешеходному переходу.

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