Группа преступников 16 лет насиловала и развращала детей

Среди них были три женщины, которые сделали жертвами собственных детей Фото: censor.net

В Днепропетровской области преступники 16 лет насиловали, развращали детей и распространяли в интернете детскую порнографию.

Среди них были три женщины, которые сделали жертвами собственных детей, сообщили в пресс службе Днепропетровской областной прокуратуры.

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"Преступную деятельность двое участников группы начали еще 16 лет назад и постепенно привлекли к ней еще двух человек. Пренебрегая общечеловеческими принципами морали, злоумышленники систематически насиловали и развращали малолетних детей, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Издевательства над детьми участники группы фиксировали на видео, которые в дальнейшем распространяли в сети. Среди причастных к преступлениям лиц были 3 молодые женщины. Одна из них бывшая жертва насильников. Они принуждали к участию в создании порнографической продукции и к сексуальной эксплуатации собственных детей ", - сказано в сообщении.

Участники преступной группы понесут наказание за растление несовершеннолетних, изнасилование детей, которым нет 14 лет, и за распространение детской порнографии. Судебный процесс продолжается.

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям. Перед этим к правоохранителям обратилась мать мальчика с сообщением об исчезновении.