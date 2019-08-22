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четверг, 22 августа 2019 12:33

Группа подростков с угрозами "нависла" над школьницей

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Группа из 10-15 подростков угрожала школьнице расправой. Ее окружили и прижали к стене. Это случилось в Черновцах в школе №27.

Запись опубликовали в сообществе "Стопхам Буковина" в Facebook под ником Nataly Sky

Автор: Стопхам "Буковина"
  Описание издевательств над школьницей женщина разместила в Facebook
Описание издевательств над школьницей женщина разместила в Facebook

"У стены стояла девочка, она была испугана и заплаканная. Над ней нависла другая. Вокруг них - наблюдатели. То, что я услышала до включения камеры:" Ты сейчас будешь на колени и будешь просить прощения. Ты меня слышала, с * ко ?! "- рассказывает очевидец Наталья. Женщина шла рядом. Когда подошла с включенной камерой, школьники начали расходиться. Осталась только одна, которая не заметила съемку.

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"Ты сейчас станешь на колени и будешь просить прощения!", - обращалась и к потерпевшей.

Ученицы средней школы в Княжичах Киевской области записали видеоклип на свою песню о буллинге. Композицию "Буллинг стоп" участницы группы "Перерыв на рэп" записали 2 месяца назад.

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