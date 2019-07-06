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суббота, 06 июля 2019 19:26

Группа людей потерялась в одесских катакомбах

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Группа людей потерялась в одесских катакомбах
Спасатели начали поисковую операцию. Фото: REUTERS

Четыре человека затерялись в одесских катакомбах.

Пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский сообщил, что региональный главк ГСЧС просит помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей, передает УНИАН.

Люди спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области.

"6 июля в 13.20 от сотрудника ГУ ГСЧС поступила информация о том, что 5 июля группа неизвестных лиц (3 мужчин и женщина) спустились в катакомбы системы "Центральная". В установленное контрольное время - в субботу в 9.00 - они на связь не вышли", - сообщил Покровский.

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Сейчас организуется добровольческая поисковая группа.

В Одесской области разыскали мать 5-летнего мальчика, который ночью бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района. Выяснилось, 26-летняя женщина закрыла сына дома, а сама уехала в 15 км в соседнее село к подруге. Малыш через окно вылез на улицу и пошел гулять по селу.

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Дата
06
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