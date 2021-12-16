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четверг, 16 декабря 2021 17:12

Группа афганцев проникла в школу на Закарпатье

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Группа афганцев проникла в школу на Закарпатье
В заброшенной школе у границы с Румынией обнаружили восемь афганцев. О подозрительных лицах в пограничном селе Нижняя Апша правоохранителей сообщил местный житель. Фото: dpsu.gov.ua

В ночь на 16 декабря в Закарпатье пограничники задержали у границы с Румынией восемь афганцев. Они скрывались в заброшенной школе села Нижняя Апша Тячевского района и хотели нелегально попасть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Трое из нелегалов оказались детьми от 8 до 15 лет. По словам 32-летнего главы семейства, они уже несколько лет жили в Киеве. Там искали возможность попасть в страны Евросоюза.

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"В столице афганец нашел посредников, которые согласились за $9 тыс. помочь ему с женой и детьми незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Иностранец рассказал, что посредники везли их в Закарпатье автомобилями и по дороге подобрали еще одну гражданку Афганистана. Ночью их доставили в неизвестное помещение, где они переночевали, а дальше им приказали завязать глаза и снова отправились в путь", – говорится в сообщении.

На момент приезда афганской семьи в заброшенную школу, там уже были двое их земляков – мужчины в возрасте 21 и 22 лет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного путешествия иностранцев и причастных к его организации лиц.

31 октября за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси задержали четырех человек. Среди них был один украинец. Задержали украинца в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле Toyota были три курда.

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Дата
16
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