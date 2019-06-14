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пятница, 14 июня 2019 04:17

Гриценко заявил об избиении полицейскими однопартийца

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Гриценко заявил об избиении полицейскими однопартийца
Гриценко сообщил об избиении соратника в Виннице. Фото: Вголос

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что в Виннице полицейские жесткого избили его однопартийца Александра Комарницкого.

"Местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания", - написал Гриценко в Фейсбук.

"Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел избить ... Не верю! Знаю Александра хорошо", - добавил он.

О версии провокации конфликта со стороны Комарницкого пишет и ГБР.

"Работник Киевского отделения полиции Винницкого ОП, находясь на службе, предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако, гражданин спровоцировал конфликт с работником полиции и пытался вступить со стражем в схватку. В результате конфликта полицейский оттолкнул гражданина, он упал на асфальт и получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Проводится внутреннее расследование, а полицейских отстранили от службы.

Напомним, в Киевской области полицейские попали из огнестрельного оружия в голову 5-летнего мальчика, в результате чего тот скончался.

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