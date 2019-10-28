Грибник нашел в лесу мертвую школьницу

На Ивано-Франковщине в лесу повесилась 16-летняя девушка. Фото - vikna.if.ua

В лесном массиве "Домбровский лес" вблизи Калуша Ивано-Франковской области повесилась 16-летняя девушка.

На тело случайно наткнулся грибник. Как выяснили полицейские, погибшая - жительница Калуша, ученица одного из заведений профессионально-технического образования, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Девушка в последнее время проживала сама, поскольку мама находилась на заработках за границей. В ее квартире полицейские обнаружили предсмертную записку. Телесных повреждений на теле девушки, кроме странгуляционной борозды на шее, не обнаружено", - рассказали в полиции.

Что побудило девушку к самоубийству - выяснит следствие. Начато уголовное производство.

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