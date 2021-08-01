Греческий курортный полуостров накрыл крупный пожар

На западе греческого полуострова Пелопоннес возник пожар. Через нее эвакуировали несколько сел - Лампир, Камарес, Зирия и Ано Зирия. Это была вынужденная мера, потому что огонь приблизился к жилым районам.
Об этом сообщил Ekathimerini.
100 пожарных привлекли к тушению огня в районе Ахаия, которым помогали пять пожарных машин и два вертолета.
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Передали экстренное оповещение жителям, которые находятся в очаги пожара, с призывом "срочно эвакуироваться".
На юго-западе Турции с пляжей эвакуировали отдыхающих из-за пожаров. Огонь угрожает отелям и жилым зданиям.
Для защиты туристов используют катера береговой охраны. Им на помощь пришли частные лодки и яхты.
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