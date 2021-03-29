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понедельник, 29 марта 2021 22:40

Грабители похитили у мужчины на улице 900 тыс. грн

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Грабители похитили у мужчины на улице 900 тыс. грн
В Одессе ограбили сотрудника строительной фирмы. Фото: Полиция Одесской области

В Одессе сотрудники полиции задержали причастных к разбойному нападению на сотрудника строительной фирмы.

У него похитили 900 тыс. грн, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Напали на стоянке возле офиса фирмы в Киевском районе Одессы, как только человек вышел из своего автомобиля. Злоумышленники выстрелили в него, избили, отобрали сумку с наличными и скрылись на своем автомобиле. 47-летнего пострадавшего с травмой головы доставили в больницу и прооперировали.

Через несколько минут в гаражах на Фонтанской дороге правоохранители нашли брошенный Ford Scorpio. На нем передвигались злоумышленники. Они облили авто изнутри бензином и подожгли. Огонь быстро угас. В тот день полицейские установили фигурантов преступления и задержали двух из них. Ищут их соучастника.

По словам подозреваемых, разбойное нападение они спланировали, когда узнали, что потерпевший должен завезти в офис зарплату работников фирмы. По месту жительства правонарушителей провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли часть похищенных денег.

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20 и 29-летнему мужчинам объявили подозрение. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В сети появилось видео вооруженного ограбления пункта металлолома в Славянске Донецкой области. На нем человек в маске с автоматом зашел в вагончик, когда там были мужчина и женщина. Начал стрелять в стены и требовать деньги и телефоны. Женщина спряталась под стол.

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