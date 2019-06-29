Грабитель пытался зарезать себя после того, как поймался

34-летний житель Яготина пытался ограбить местный магазин и попался с поличным.
Мужчина испугался правоохранителей и пытался совершить самоубийство, сообщает ТСН.
Днем вор спрятался в подвале магазина, а вечером болгаркой открыл все замки. Когда пытался войти в ювелирный отдел, сработала сигнализация. Патрульные прибыли через несколько минут. Вор с перепугу резанул себя по шее канцелярским ножом.
Его жизнь спасли врачи.
Мужчина признался, что на преступление пошел, чтобы вернуть проигранные деньги.
19 января, в районе Соцгорода в Кривом Роге четверо мужчин ограбили ювелирный магазин.
Мужчины в масках ворвались в магазин, забрали с витрин ювелирные украшения и быстро покинули помещение.
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