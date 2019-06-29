Грабитель пытался зарезать себя после того, как поймался

Мужчина полоснул себя канцелярским ножом. Фото: ТСН

34-летний житель Яготина пытался ограбить местный магазин и попался с поличным.

Мужчина испугался правоохранителей и пытался совершить самоубийство, сообщает ТСН.

Днем вор спрятался в подвале магазина, а вечером болгаркой открыл все замки. Когда пытался войти в ювелирный отдел, сработала сигнализация. Патрульные прибыли через несколько минут. Вор с перепугу резанул себя по шее канцелярским ножом.

Его жизнь спасли врачи.

Мужчина признался, что на преступление пошел, чтобы вернуть проигранные деньги.

19 января, в районе Соцгорода в Кривом Роге четверо мужчин ограбили ювелирный магазин. Мужчины в масках ворвались в магазин, забрали с витрин ювелирные украшения и быстро покинули помещение.