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суббота, 08 мая 2021 08:25

Грабитель пытал школьника до потери сознания

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Грабитель пытал школьника до потери сознания
В Днепре грабитель ворвался в частный дом и избил 13-летнего сына хозяев. Требовал признаться, где родители прячут ценное. Фото: скриншот с видео tsn.ua

В Днепре грабитель ворвался в частный дом и жестоко избил 13-летнего сына хозяев, пока тот не потерял сознание. Требовал признаться, где родители прячут ценное.

Все случилось примерно в 9 утра - неизвестный мужчина разбил окно. Очевидно думал, что дома никого нет, но там оказался я 13-летний мальчик. Он еще спал и проснулся от звуков разбитого стекла. А потом увидел незнакомца - лет 45. Тот набросился на парня, сообщает ТСН.

В это время вернулась мать, которая выходила в магазин. Женщина побежала за помощью к соседям, вместе с ними зашла во двор, но злоумышленник уже скрылся, перелезши через забор. Сына без сознания Людмила нашла в луже крови.

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Сейчас 13-летний Влад в детской нейрохирургии. У него сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Грабителя ищет полиция - он похитил из дома 4 ноутбука и 2 телефона. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Голосеевском районе Киева четверо преступников ворвались в трехэтажный особняк одного из руководителей украинского представительства международного холдинга. На втором этаже дома в это время находились двое детей, которых преступники связали клейкой лентой. На другом этаже грабители обнаружили сейф с документами и деньгами, забрали его и скрылись.

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Дата
08
мая

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