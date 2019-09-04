Готовили теракт: правоохранители нашли тайник преступников

Фото: СБУ

В лесополосе на Сумщине работники СБУ обнаружили тайник с большим количеством оружия.

"Изъяли 14 гранат, 2 гранатометным выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам", - сообщает пресс служба спецслужбы.

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Силовики считают, что оружие завезли из района проведения операции Объединенных сил и собирались использовать для теракта.

Пограничники обнаружили у линии разграничения тайник с оружием. Его обнаружили в заброшенном доме у Станице Луганской в ​​Луганской области.