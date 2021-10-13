Госзавод наживался на ремонте военной техники

Фото: СБУ

На государственном предприятии из структуры Укроборонпрома обнаружили схему растраты бюджетных средств.

Мошенники заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике. Чиновники военного представительства Минобороны игнорировали это, сообщает СБУ.

"В помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов производства провели следственные действия. Во время обысков обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям", - говорится в сообщении.

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Устанавливают все эпизоды преступной деятельности и причастных лиц.

Уголовное дело по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия "Завод Электротяжмаш" расследуют правоохранители. Материалы в обход санкций поставляли Брянскому машиностроительному заводу в РФ.