Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц

 
Ексклюзивы
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 261
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 153
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 261
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1206
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1161
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 954
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 477
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1350
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1323
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
3
3
4
5
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Видео
Все видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги
Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 261
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 261
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 405
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 36
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 18:11

Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц

  Комментировать
Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц
СБУ нейтрализовала 76 кибератак в июне. Фото: SUPERSHABASHNYI

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне прекратили 76 кибератак на государственные структуры.

В основном хакерские атаки осуществлялись для соединения с командно-контрольными серверами, сообщает пресс-служба СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры совершили крупнейшую кибератаку в мире - требуют $70 млн выкупа

Кроме этого, состоялись попытки получения несанкционированного доступа, проводили атаки на веб-приложения, осуществляли вредоносное программное обеспечение и другое.

В общем обнаружили 65 тыс. критических событий информационной безопасности за прошедший месяц.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили факты целенаправленного распространения российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения. В начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 9900
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 7173
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6373
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 5220
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 5031
Происшествия
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
 Просмотров: 333
"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму
"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму Просмотров: 108
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок Просмотров: 198
СБУ остановила схему незаконной добычи гранита
СБУ остановила схему незаконной добычи гранита Просмотров: 135
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
4
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 390
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть