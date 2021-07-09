Госорганы более 70 раз подвергались кибератакам за последний месяц

СБУ нейтрализовала 76 кибератак в июне. Фото: SUPERSHABASHNYI

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне прекратили 76 кибератак на государственные структуры.

В основном хакерские атаки осуществлялись для соединения с командно-контрольными серверами, сообщает пресс-служба СБУ.

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Кроме этого, состоялись попытки получения несанкционированного доступа, проводили атаки на веб-приложения, осуществляли вредоносное программное обеспечение и другое.

В общем обнаружили 65 тыс. критических событий информационной безопасности за прошедший месяц.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили факты целенаправленного распространения российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения. В начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя.