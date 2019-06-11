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вторник, 11 июня 2019 09:14

Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона

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Горящую Одесскую психбольницу засняли с дрона
Вечером 10 июня в Одесской психиатрической больнице произошел пожар. Погибли 6 человек. Фото - facebook.com/DSNSODE

Пожар в психиатрической больнице Одессы журналисты сняли с дрона.

Возгорание произошло в отделении №7, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана, передают fakty.com.ua.

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Огонь тушили 57 спасателей ГСЧС, используя 12 единиц техники.

5 человек остаются в больнице с отравлением угарным газом. Двое - в реанимационном отделении больницы №11, другие - в больницах №8 и №9.

Вечером 10 июня в Одесской психиатрической больнице по улице Академика Воробьева произошел страшный пожар. Внутри здания находилось 50 больных. Их самостоятельно пытались эвакуировать медицинские работники. Погибло 6 человек.

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Дата
11
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