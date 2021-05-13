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четверг, 13 мая 2021 12:14

Горячая парочка устроила интим на балконе отеля

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Горячая парочка устроила интим на балконе отеля
Парочку заметили заметили на прозрачном балконе отеля. Мост-Сити. Фото: скріншот із відео

В Днепре парочка устроила интим в центре города.

Их заметили на прозрачном балконе отеля Мост-Сити, пишет Телеграмм канал Главред. Интим успели зафиксировать очевидцы, которые и выложили его в соцсети.

"Постоянно места мало - по чердакам, балконам и подвалам. Парочка, ошалев от весны, наверное, занялась сексом прямо на балконе отеля", - подписали видео авторы.

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Известно, что мужчина параллельно успевал снимать процесс на мобильный телефон.

В Запорожье молодая пара занялась сексом среди бела дня. Ласки устроили на поляне парка "Радуга". Интим парочки попал в объектив посетителей парка. Очевидцы выложили увиденное в сеть.

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