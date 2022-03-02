Горожане отогнали оккупантов от Запорожской АЭС

Оккупанты могут вернуться в 15:00. Фото: Антон Геращенко

Жители Энергодара Запорожской области отогнали от города оккупантов.

В Энергодаре расположена самая большая в Украине Запорожская АЭС.

Городские власти во время переговоров доказали, что АЭС находится под надежной охраной и жители города не собираются сдаваться врагу.

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Есть информация, что оккупанты вернутся в город в 15:00. Жителей просят пока разойтись, отдохнуть и подготовиться к возможному штурму.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.