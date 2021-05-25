Городской совет попался на махинациях при закупке ПЦР-оборудования

Оборудование для обнаружения коронавируса закупали по завышенной цене - в 3,5 раза дороже. Фото: pixabay.com

В Криворожском городском совете зарабатывали на средствах налогоплательщиков.

Оборудование для обнаружения коронавируса закупали по завышенной цене - в 3,5 раза дороже, сообщили в ДФС Украины.

В горсовет Кривого Рога нагрянула с проверкой ДФС Украины. Налоговики изучили документацию последних закупок и обнаружили растраты и махинации с закупкой оборудования для тестов на коронавирус.

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"Исполком организовал закупку оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР для нужд Криворожской инфекционной больницы по цене, завышенной в 3,5 раза. Размер ущерба местному бюджету составляет около 4 млн грн", - рассказали фискалы.

Сейчас в помещении горсовета продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, поставок оборудования, черновых записей о деятельности указанной схемы хищения бюджетных средств.

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