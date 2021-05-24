Медики подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус

Пациентам выдавали фальшивые справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Фото: ssu.gov.ua

СБУ заблокировала схему подделки справок об отсутствии коронавируса.

Ее организовали медработники одной из областных учреждений Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Медики вместе с представителями туроператоров внедрили схему выдачи фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Справки выдавали без проведения обследования и соответствующих анализов", - говорится в сообщении.

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Инфицированный человек мог свободно получить справку об отсутствии болезни. Цена зависела от срочности ее получения.

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Устанавливаются другие причастные к незаконной сделки и граждане, которые воспользовались нелегальными услугами.

В Киеве дельцы вступили в сговор с частными лабораториями и массово подделывали результаты Covid-тестов. Персонал этих медучреждений вносил сфальсифицированные данные к мобильному приложению "Дій вдома".