Горит российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

Из отсеков авианосца "Адмирал Кузнецов" валит густой черный дым. Фото: @bazabazon

Пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который находится на якорном ремонте в Мурманской области. Площадь возгорания возросла до 600 кв. м. Как минимум один человек числится в пропавших без вести.

Подробности сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)... По предварительным данным, горит дизтопливо", - сказал собеседник агентства.

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере начался, вероятно, после сварочніх работ и пока что его тушить не удаётся. До сих пор числится пропавшим без вести один человек – командир дивизиона аварийно-спасательных работ Виктор Измайлов. Такая информация появилась в Твиттер в профиле @bazabazon. Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести.

Сообщают о пяти пострадавших. У них диагностируют отравление продуктами горения.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области отказались комментировать пожар на "Адмирале Кузнецове".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Британии назвал "Адмирала Кузнецова" "кораблем позора"

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" информацию подтвердили.

"Втрюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

Иушением пожара на "Адмирале Кузнецове" занимаются силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России, которое находится в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов.

Спасатели готовят так называемую "пенную атаку" - собираются полностью заполнить специальным составом горящее помещение.

В конце октября 2018 года в России затонул док, в котором стоял авианосец "Адмирал Кузнецов". Само судно не получило повреждений. Его отбуксировали на 35-й судоремонтный завод.