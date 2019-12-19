Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор

Киевский апелляционный суд отменил приговор женщине, которую приговорили к 8 годам заключения за то, что заморила голодом своего сына.

Заседание проходило в открытом режиме. Но подсудимая с журналистами общаться отказалась, сообщает "ТСН".

Адвокаты Владиславы Трохимчук просили изменить приговор суда и отпустить подсудимую. Потому что с 8 годов, которые ей присудили, 5 она уже отбыла, так как с декабря 2016 года она находилась в СИЗО. Этот срок по закону Савченко считается день за два.

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"Прошу изменить приговор суда и назначить наказание мягче сроком до пяти лет и десяти месяцев. Освободить из зала суда в связи с фактическим отбытием срока наказания", - заявили правозащитники.

Во время заседания суда также напомнили, что женщину осматривал психолог, который подтвердил, что поведение Трохимчук была активным, последовательным и целенаправленным.

Столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке. Дело направили на новое судебное рассмотрение, но в ином составе суда.

После совещания судьи все же удовлетворили апелляцию прокуратуры. В частности, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы. Кроме того, на этом же заседании суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля 2020 года.

Автор: скріншот Дело переквалифицировали на оставление в опасности

В декабре 2016-го женщина на 11 дней закрыла в квартире двух своих детей. Годовалый сын умер от голода. Девушку смогли спасти. По материалам дела, она закрыла их в дальней комнате арендованной квартиры, а дверь подперла стулом. Затем взяла новорожденного ребенка и поехала на квартиру к любовнику. Дети кричали и плакали, ели обои и свои экскременты. В августе Трохимчук присудили 8 лет лишения свободы, а сегодня адвокаты просили, чтобы ее выпустили. Вместе с тем, адвокаты Трохимчук утверждают, что женщина детей в комнате не закрывала, они свободно ходили квартирой. Их вроде бы слышали и соседи.