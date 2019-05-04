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суббота, 04 мая 2019 21:57

Горе-мать заморила детей голодом: в сети вспыхнул скандал

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  В селе Полоузкове Запорожской области женщина заморила голодом собственных детей. Фото: Roofs
В селе Полоузкове Запорожской области женщина заморила голодом собственных детей. Фото: Roofs

В селе Полоузкове Запорожской области горе-мать довела собственных детей до состояния истощения, самую младшую из них из-за малого веса пришлось поместить в реанимацию.

Еще двое детей 3-х и 5-ти лет также находятся в больнице. Об этом рассказала местная жительница Валентина Казимирова в Facebook.

По ее словам, жители села неоднократно жаловались соцработникам о том, что их односельчанка Надежда Собко морит своих шестерых детей голодом, однако никаких действий не происходило. Ситуация получила огласку только после публикации в сети.

Вскоре появилась уточняющая информация, что в больницу женщина с тремя детьми попала не из-за голода, а в результате простуды, и младшую дочь уже перевели из реанимации.

 

Казимирова также пожаловалась на ситуацию голове Андревского сельского совета Муслиму Магамедову и упрекнула его за бездействия.

"Люди добрые, такое впечатление, что дети пережили блокаду Ленинграда! Голодные, истощение, с пониженным иммунитетом, находятся в детской реанимации, где врачи достают из того мира. Разве можно о таком молчать !?", - возмутилась она.

Чиновник ответил на письмо и заверил, что приложит "максимум усилий, чтобы дети выздоровели и в будущем этого не повторялось, а Надежда Николаевна получит наказание согласно действующему законодательству".

 

В то же время в местном издании PRO.berdyansk.biz сообщили, что медики из горбольницы назвали состояние детей не критичным, и в целом положительно отозвались о многодетной матери. По словам директора КУ "БТМО" Дмитрия Егорова, у детей "есть небольшое истощение ... Но такие детки поступают к нам часто, вопиющим этот случай назвать нельзя".

Однако, глава Андривськои сельского совета Магамедов рассказал журналистам, что считает ситуацию не нормальной, а сама эта семья находится у них "под особым контролем". В частности, он лично ездил домой к Собко, чтобы проверить условия жизни.

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"Во время нашего посещения в доме было убрано, есть в семье было что, дети выглядели опрятными, а мама вела себя адекватно", - признал он.

Теперь Магамедов заявил о намерении усилить контроль над подобными семьями и будет добиваться, чтобы женщину лишили родительских прав.

Многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает шестерых детей, получает на них социальную помощь. По убеждению председателя сельсовета, этих денег "точно должно хватить на то, чтобы они не голодали". Начальница службы по делам детей Бердянского районной государственной администрации отметила, что они знают о ситуации и сейчас детально изучают.

Российский суд признал виновными 36-летнюю Ирину Власову и 34-летнего Андрея Власова в убийстве сына Яромира. Родители заморили его голодом.

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Дата
05
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