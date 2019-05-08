 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 792
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3917
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 864
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2133
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3195
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5481
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2016
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3231
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
4
3
3
5
4
Горела цистерна с ядохимикатами
Горела цистерна с ядохимикатами
Владельца сети магазинов похитили и требовали &quot;дань&quot;
Владельца сети магазинов похитили и требовали "дань"
Опасный маневр унес жизни супругов
Опасный маневр унес жизни супругов
Известный журналист погиб в страшной аварии
Известный журналист погиб в страшной аварии
Во дворе депутата прогремел взрыв
Во дворе депутата прогремел взрыв
Видео
Все видео
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2835
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3150
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 117
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 20:22

Горела цистерна с ядохимикатами
4

  Комментировать

В Житомирской области тушили цистерну
Фото: "Сегодня"
В Житомирской области тушили цистерну
В Житомирской области тушили цистерну
В Житомирской области тушили цистерну

В г. Олевске Житомирской области сгорела бочка с неизвестными ядохимикатами.

Около 3 тонн ядохимикатов вступили в химическую реакцию, в результате чего выделялся едкий дым, сообщает сайт Олевского объединенной территориальной общины.

4 мая работники ГСЧС потушили бочку специальной пеной. После чего выяснилось, что неизвестные украли часть бочки, которую спасатели отрезали, чтобы погасить реакцию.

Городской голова Олег Омельчук отметил, что нужно изучить вопрос, стоит ли отселить местных жителей из зоны загрязнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горело здание, где хранились цистерны с опасной жидкостью

Было решено провести еще раз лабораторные исследования атмосферного воздуха и определить границы загрязнения.

На нефтебазе в Вишневом Киевской обл произошел взрыв. Взрыв произошел во время заправки автоцистерны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горела цистерна с ядохимикатами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 89695
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 58077
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 24835
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18612
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 18298
Происшествия
Был без сознания 2 недели: нашелся белорус, который исчез во время дебатов в Киеве
Был без сознания 2 недели: нашелся белорус, который исчез во время дебатов в Киеве
 Просмотров: 630
Владельца сети магазинов похитили и требовали "дань"
Владельца сети магазинов похитили и требовали "дань"
3
 Просмотров: 603
Женщина расправилась с мужем-тираном
Женщина расправилась с мужем-тираном Просмотров: 540
Кокаин нашли в ведрах с краской
Кокаин нашли в ведрах с краской Просмотров: 207
Пьяный чиновник на авто устроил гонки с полицией
Пьяный чиновник на авто устроил гонки с полицией Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
2
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
Голосов: 188
Голосование Чего больше всего ожидаете от президента Зеленского?
  • продолжение реформ и сближения с Евросоюзом
  • возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма
  • преодоление коррупции на всех уровнях
  • снижение цен на коммуналку, горючее и продукты питания
  • я за него не голосовал, поэтому ничего не жду
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua