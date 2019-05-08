Горела цистерна с ядохимикатами

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В г. Олевске Житомирской области сгорела бочка с неизвестными ядохимикатами.

Около 3 тонн ядохимикатов вступили в химическую реакцию, в результате чего выделялся едкий дым, сообщает сайт Олевского объединенной территориальной общины.

4 мая работники ГСЧС потушили бочку специальной пеной. После чего выяснилось, что неизвестные украли часть бочки, которую спасатели отрезали, чтобы погасить реакцию.

Городской голова Олег Омельчук отметил, что нужно изучить вопрос, стоит ли отселить местных жителей из зоны загрязнения.

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Было решено провести еще раз лабораторные исследования атмосферного воздуха и определить границы загрязнения.

На нефтебазе в Вишневом Киевской обл произошел взрыв. Взрыв произошел во время заправки автоцистерны.