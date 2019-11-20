Голый наркоман насилует систему правосудия: пострадали ребенок и старик

26 ноября организовывают акцию в поддержку Алексея Пшеварского около Святошинского районного суда. Его 2-летнего сына и отца избил голый мужчина, которого подозревают в употреблении наркотиков. Фото: David Plaster

Общественный активист Давид Пластер организовывает акцию "Борщага без наркобыдла" 26 ноября в 13:30 возле здания Святошинского районного суда в поддержку семьи Алексея Пшеварського.

Его 2-летнего сына и отца пенсионера побил голый наркоман средь бела дня в Святошинском районе столицы 10 июля, - сообщил Давид Пластер на официальной странице в Фейсбук.

"Подозреваемый находится на 60-дневном принудительном лечении."Внезапно" судмедэкспертиза обнаружила у него шизофрению. Адвокаты подозреваемого пытаются переквалифицировать дело с грабежа и нанесения тяжких телесных повреждений на неадекватное поведение. Алексей хочет справедливого приговора и покоя для своей семьи. Поэтому обратился ко мне за помощью. Прошу всех неравнодушных прийти и поддержать Алексея 26 ноября в 13:30 к зданию Святошинского районного суда. Это не касается Вашей семьи, но это наше общество. Докажи, что "твоя хата не скраю". Борись за справедливость вместе со мной", - говорится в сообщении.

На первом суде подозреваемому предъявили 3 статьи, среди которых грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

"В этой истории был замешан еще один старик с другого подъезда, которого он побил. Ему сделали несколько операций на глазах. Согласно закону подозреваемому грозило 5 лет тюремного заключения. Его семья наняла 2-х адвокатов, пытающихся переквалифицировать уголовное дело. На первом заседании ему дали 60 дней ареста и отправили дело на доследование", - рассказал Пластеру Пшеварский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Президент Борщаги" борется с мусором, наркотиками и плохим английским

Через 60 дней по ходатайству адвокатов подозреваемого перевели в заведение для психически больных.

"Раньше он был привлечен по статье грабеж, но якобы проходил лечение и был признан шизофреником. У меня сомнения в том, что он действительно лечился, потому что даже не мог ответить, как зовут его врача. После 1,5 месяца в больнице ему дали заключение, что он болен шизофренией в тяжелой форме и ему необходимо принудительное лечение. На второе судебное заседание приехали телеканалы. Я попытался сделать этот случай максимально открытым, но его адвокаты настояли на том, что он невменяем, а потому не может присутствовать на судебном заседании. Адвокаты пытались всем доказать, что он болен и что его необходимо отправить домой на лечение. Исходя из первого судебного заседания, которое есть в видео репортажах, он очень плохой актер и это было видно не только мне. Поскольку для того, чтобы играть роль психически больного, эту роль нужно играть на протяжении всего судебного заседания. Ему это удавалось плохо", - говорит отец пострадавшего мальчика.

Адвокаты подозреваемого настаивают на том, что ему лучше не приходить на следующие заседания.

"Они очень хотели, чтобы его отпустили домой и лечили в домашних условиях, при том что, напоминаю - он психически тяжелый больной. Не вызывает сомнений, что его семья заплатила деньги за фальсификацию свидетельств в медучреждении и сейчас они пытаются максимально быстро вытащить его . Этим действиями, они сами себя подвергают опасности, не говоря уже об окружающих. Скорее всего, адвокаты работают по принципу договорняка", - рассказал Пластеру Пшеварский.

Пшеварський обратился к Пластеру, так как считает, что волонтеры - это честные борцы за справедливость, которые реально могут помочь. Пластер решил организовать акцию для того, чтобы история получила огласку и мотивировала судей к вынесению честного приговора.

"Справедливость и безопасность - это повод выйти на акцию протеста против наркобыдла и поддержать семью Алексея. Вместе мы можем не только сделать эту историю более общедоступной, но и дать толчок для обсуждения данной темы и темы наркоманов в районе и городе", - пишет Пластер.

Голый мужчина избил 2-летнего ребенка и дедушку в Святошинском районе в Киеве.