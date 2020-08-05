Голый мужчина прогуливался по правительственному кварталу и попал в объективы камер (18+)

В Киеве абсолютно голый мужчина разгуливал по правительственному кварталу.

Мужчина без одежды вел себя спокойно и непринужденно, будто ходит так каждый день.

Этот случай произошел вчера, 4 августа, в Крепостном переулке.

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"Когда вышел на встречу, и тут ... В центре города .. Мир, не сходи с ума", - подписала фото Tatiana Gostieva.

Фото: facebook.com/tatyana.gostieva

Очевидцы сняли чудака.

В Ужгороде прохожие сняли абсолютного голого мужчину. Он в чем мать родила спокойно разгуливал по городу, нисколько не обращая внимания на прохожих. По словам очевидцев, мужчину в таком виде видели уже не впервые.