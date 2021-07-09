"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму

Мужчину, подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток. Фото: Укринформ

Мужчине, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, суд избрал меру пресечения.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.

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Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.

7 июля мужчина в одной из многоэтажек Голосеевского района забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Выстрелом из ружья в дверь он ранил двух человек.

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из квартиры на Голосеевском просп. в Киеве. После часа переговоров его в наручниках вывели из дома и увезли на полицейском авто. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире. Полиция возбудила дело по статье "Покушение на сотрудника правоохранительного органа".