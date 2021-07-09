"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму

 
Ексклюзивы
1/5
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 108
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1143
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1143
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 936
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 468
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1332
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1323
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 180
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 675
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
6
3
3
4
5
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Связал, избил и жестоко изнасиловал: мужчина надругался над знакомой
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Порезанного таксиста нашли посреди улицы
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Ограбили, а на следующий день убили: 17-летний с сообщником расправились с мужчиной
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
Видео
Все видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги
Преступники сбывали в Украине фальшивые деньги
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Упала в яму с кипятком: киевлянку вытащили из-под земли
Интервью
1/5
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 117
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 333
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2538
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 18
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 17:03

"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму

  Комментировать
&quot;Голосеевского стрелка&quot; отправили в тюрьму
Мужчину, подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток. Фото: Укринформ

Мужчине, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, суд избрал меру пресечения.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Постановление может быть обжаловано", - заявила судья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голосеевскому стрелку" объявили подозрение

Подозреваемого в ранении полицейского и гражданского арестовали на 60 суток.

7 июля мужчина в одной из многоэтажек Голосеевского района забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Выстрелом из ружья в дверь он ранил двух человек.

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из квартиры на Голосеевском просп. в Киеве. После часа переговоров его в наручниках вывели из дома и увезли на полицейском авто. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире. Полиция возбудила дело по статье "Покушение на сотрудника правоохранительного органа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Голосеевского стрелка" отправили в тюрьму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 9297
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6966
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6094
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 4860
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 4752
Происшествия
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
Украинец устроил дебош на венгерской таможне - показали видео
 Просмотров: 99
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок
Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок Просмотров: 189
СБУ остановила схему незаконной добычи гранита
СБУ остановила схему незаконной добычи гранита Просмотров: 135
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
Товар с сюрпризом: люди купили колбасу с червями
 Просмотров: 423
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
Могильная коррупция: за место на кладбище мошенники требовали заоблачные цены
6
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
3
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 389
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть