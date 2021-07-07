Силовики штурмовали квартиру "голосеевского" стрелка - задержали двух человек

Фото: МВД

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из квартиры на Голосеевском просп. в Киеве. После часа переговоров его в наручниках вывели из дома и увезли на полицейском авто. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире.

Полиция возбудила дело по статье "Покушение на сотрудника правоохранительного органа", сообщил после спецоперации начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Проводились переговоры с этим человеком. Он не открывал, несмотря на то, что полицейские были. Угрожал открыть огонь. В конце разлил бензин и угрожал поджечь. Учитывая эти обстоятельства, приняли решение о начале штурма. Он пытался поджечь внутри квартиру. ГСЧС и наши сотрудники с огнетушителями зашли, его задержали. С ним была женщина. Пока не могу сказать ее статус. Она не была заложником, были вместе", - рассказал Крищенко.

Оба задержанных вели себя агрессивно, добавили в полиции.

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Около 10:00 стало известно о стрельбе на просп. Голосеевском, 58. Мужчина стрелял через дверь квартиры. Ранил полицейского и гражданского. Правоохранители предварительно приехали на вызов из-за конфликта между новыми владельцами квартиры и старым.