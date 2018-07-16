Голодали и пили водку: 3 детей жили в палатке на берегу моря

Фото: ГУНП в Херсонской области

Трех девочек - 6-летнюю, 5-летнюю и 5-месячную - забрали с берега моря на херсонском курорте правоохранители, где те жили в палатке.

Тревогу из-за детей, которые целыми днями находятся в палатке на берегу моря, пока родители торгуют персиками на рынке, забили отдыхающие. Они сообщили, что дети просят есть, без присмотра купаются в море. Выяснилось также, что младшей давали алкоголь, чтобы она больше спала. Бутылку из-под водки, из которой поили ребенка, нашли правоохранители, которые прибыли на место происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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Девочек доставили в больницу. Родители объяснили, что неделю назад приехали из пригорода Херсона на морское побережье оздоровить детей, а сами намеревались подзаработать торговлей фруктами на рынке. Оставлять детей не с кем, готовить им пищу мать не успевала, ведь работала на рынке до позднего вечера.

В полиции сообщили, что семья состоит на учете как неблагополучная. На родителей будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Вернутся ли дети в семью, решат компетентные органы после ряда проверок.

Нетрезвую женщину патрульные обнаружили на улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе. Жительница областного центра нарушала общественный порядок, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной лексикой. Кроме этого, рядом с женщиной находился малолетний сын.