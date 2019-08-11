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воскресенье, 11 августа 2019 14:23

Годовалый мальчик утонул в ванной

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Годовалый мальчик утонул в ванной
В Харькове утонул годовалый мальчик, которого оставили без присмотра. Фото: PMG.ua

В Харькове годовалый мальчик утонул в ванной.

Как отмечается, малыша оставили без присмотра. Трагедия произошла в субботу, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванную воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову констатировали смерть ребенка ", - говорится в сообщении.

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На теле малыша не обнаружили видимых признаков насилия. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Красногоровке Донецкой области 13-летний парень утонул в карьере. Хотел переплыть водоем, но не хватило силы. Трагедия произошла на глазах его товарища.

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Дата
11
августа

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