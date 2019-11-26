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вторник, 26 ноября 2019 11:13

Главе таможни сожгли авто

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В ночь на 26 ноября неизвестные сожгли автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Автомобиль стоял на закрытой стоянке таможни. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

Автор: facebook.com/max.nefyodov
  Неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника
Неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника

"На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал", - написал Нефедов.

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По его словам, это могли сделать как контрабандисты, так и отдельные таможенники, которые обижены из-за борьбы с коррупционными схемами на таможне.

Автор: facebook.com/max.nefyodov
  Skoda Octavia стояла на закрытой стоянке таможни. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся
Skoda Octavia стояла на закрытой стоянке таможни. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся

В качестве примера борьбы со схемами глава Государственной таможенной службы привел задержание в минувший понедельник в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на $300 тыс. Тогда же были составлены протоколы на 5,7 млн грн по 4 автомобилям BMW.

В Одесской области неизвестный поджег автомобиль заместителя начальника таможенного поста "Черноморский" и фургон с рентгеновским сканером для досмотра грузов.

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26
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