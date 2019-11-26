Главе таможни сожгли авто

В ночь на 26 ноября неизвестные сожгли автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.
Автомобиль стоял на закрытой стоянке таможни. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.
"На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал", - написал Нефедов.
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По его словам, это могли сделать как контрабандисты, так и отдельные таможенники, которые обижены из-за борьбы с коррупционными схемами на таможне.
В качестве примера борьбы со схемами глава Государственной таможенной службы привел задержание в минувший понедельник в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на $300 тыс. Тогда же были составлены протоколы на 5,7 млн грн по 4 автомобилям BMW.
В Одесской области неизвестный поджег автомобиль заместителя начальника таможенного поста "Черноморский" и фургон с рентгеновским сканером для досмотра грузов.
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