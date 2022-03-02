Глава Конотопа отказался отдавать город оккупантам

Люди выгнали оккупантов из Конотопа на Сумщине.
Мэр Артем Семенихин сообщил, что россияне потребовали отдать город под их контроль.
"Я сказал "Идите на…! Вы – оккупанты". А они: "Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает". Я говорю, мы сотрудничать не будем. Такой п...ц. Они на 12:00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и сражаемся", - указал он.
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После переговоров к оккупантам вышли горожане без оружия. Окружили технику россиян и отгоняют их из города.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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