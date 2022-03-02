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среда, 02 марта 2022 12:03

Спецтема: Напад Росії на Україну

Глава Конотопа отказался отдавать город оккупантам

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Глава Конотопа отказался отдавать город оккупантам
Люди в Конотопе вышли против неприятеля. Фото из соцсетей

Люди выгнали оккупантов из Конотопа на Сумщине.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что россияне потребовали отдать город под их контроль.

"Я сказал "Идите на…! Вы – оккупанты". А они: "Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает". Я говорю, мы сотрудничать не будем. Такой п...ц. Они на 12:00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и сражаемся", - указал он.

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После переговоров к оккупантам вышли горожане без оружия. Окружили технику россиян и отгоняют их из города.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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