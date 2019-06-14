Гибель украинцев в Польше: умер самый младший пострадавший

В больнице польского города Гожув Велькопольский умер 4-й украинец, который попал в ДТП. Ему было 19 лет. Фото - rivne_1283

Польская пресса опубликовала новые подробности смертельной аварии, в которой погибли трое украинцев.



В больнице польского города Гожув Велькопольский умер 4-й пострадавший. Ему было 19 лет. За его жизнь медики боролись почти 2 суток.

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Местная полиция установила, что в аварии погибли украинцы 38, 33 и 32 лет. Все они из села Борбин Млинивского района на Ровенщине.

Их родственники уже отправились в Польшу, чтобы решить юридические вопросы и забрать тела домой. Туда также выехал консул Украины.

Авария произошла вечером 12 июня между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько. Водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Двое мужчин погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один украинец умер во время операции.