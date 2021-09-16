Гибель туристов в Карпатах: что могло взорваться и каково состояние пострадавших

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Туристы, которые подорвались во время привала на полонине "Под Берды", вблизи села Вороненко Надвирнянского района Ивано-Франковской области, приехали из Коломыи.

Подорваться могли на артиллерийском снаряде времен Первой мировой войны - там проходила линия обороны, по данным источников Gazeta.ua.ua в полиции.

Погибшим было 39 и 26 лет, сообщил во время брифинга заместитель начальника областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виталий Федункив.

"Добраться до пострадавших медики смогли на квадроцикле только более, чем через два часа - в 23:50. Из четырех травмированных трое были в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжалась почти до утра. В 4:00 детей, 5 и 3 лет, и двух взрослых, на автомобиле повышенной проходимости, а затем на автомобиле спасателей привезли к подножию горы и передали родственникам. Со всеми общался психолог. Далее люди поехали домой в Коломыю. О туристах можно сказать, что это опытные люди, отдыхают здесь не впервые", - рассказал Федункив.

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Четырех туристов госпитализировали в Ивано-Франковске областную клиническую больницу, рассказал медицинский директор Андрей Яворский.

"У всех взрывные травмы на теле и все в шоковом состоянии. Одна женщина имеет перелом плечевой кости, ее оперируют", - говорит Яворский.

Точную причину взрыва устанавливают эксперты.

15 сентября 10 туристов с двумя детьми остановились на привал на полонине "В Берды" вблизи села Вороненко Надвирнянского района. Около 21:10 они развели костер, после чего произошел взрыв. Два человека погибли, четверо травмированы. В спасательных работах приняли участие спасатели из Ворохты, Верховины, Яремчи, Заросляка, Косово и Ивано-Франковска, а впоследствии - и чрезвычайники из сел Лазещина, Ясиня, а также Рахова Закарпатской области. Одна из травмированных туристок была в тяжелом состоянии, ее на носилках спасатели снесли к подножию горы.