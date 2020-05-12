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вторник, 12 мая 2020 19:20

Гибель супругов-украинцев на Бали: что говорят следователи

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Гибель супругов-украинцев на Бали: что говорят следователи
На Бали нашли мертвыми двух граждан Украины. Причину смерти выясняют. Фото: reuters

Следствие по делу о гибели супругов-украинцев на Бали продолжается.

Полицейские в ближайшее время ожидают получить результаты экспертизы вещественных доказательств, собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передает УНН.

"По информации следователя, осуществляющего производство по делу, полицейский участок района Кута (город Денпасар) в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств (напитки, еда и т.д.), собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Правоохранительными органами Индонезии проводится предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в нем ядовитых веществ", - сообщил Погорельцев .

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По его словам, в случае невозможности установления причин смерти по результатам указанных анализов, будет проведена аутопсия тел.

Посольство Украины в Индонезии вместе с местными органами власти и родственниками прорабатывают вопрос оформления документов о смерти и о репатриации умерших.

28 апреля Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали.

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