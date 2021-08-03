Гибель Шишова: показали место, где нашли тело

В сети показали место, где нашли тело лидера Белорусского дома в Украине 26-летнего Виталия Шишова.

Автор: t.me/beldomua В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки

Его обнаружили в петле на дереве в лесополосе Святошинского района на границе Киева и Киевской области, недалеко от поселка Чайки. Его мобильный телефон лежал рядом.

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На видео, опубликованном в Telegram "Беларусь головного мозга" видно, что на месте до сих пор работает полиция. Место огорожено лентой.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на ежедневную пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.